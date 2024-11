Vídeo flagra pai e filho em brincadeira improvisada em shopping cheio de gente que termina em queda

Um vídeo, que se tornou viral nas redes sociais e já conta com mais de 3 milhões de reproduções, flagrou pai e filho em uma brincadeira improvisada em um shopping cheio de gente, que terminou de forma inesperada.

Conforme detalhado pelo site Metrópoles, a internauta Caroline Santos registrou o momento inesperado.

Enquanto caminhava ao lado do pai, o filho resolveu pregar uma peça e, de repente, pulou nas costas dele para tentar ‘pegar uma carona’. No entanto, o resultado foi diferente do planejado: os dois acabaram caindo juntos, arrancando risadas de quem presenciou a cena.

No momento, várias pessoas próximas pararam para olhar a situação. A cena viral gerou opiniões divididas nas redes.

“Brincadeira sem graça, podia ter machucado o pai”, comentou um internauta. Outro reagiu: “Não achei engraçado, muito perigosa essa brincadeira”.

Uma terceira pessoa ainda comentou: “Achei extremamente irresponsável, especialmente com o pai já em idade avançada. Isso poderia ter terminado muito mal.” Confira o vídeo:

Com informações do site Metrópoles