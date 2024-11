Vídeo flagra momento impressionante em que criança toma atitude rapida ao ter casa invadida por leopardo

Um vídeo flagrou o momento impressionante em que uma criança toma uma atitude rapida ao ter a casa invadida por um leopardo. O caso aconteceu na Índia e ganhou uma grande repercussão mundial.

Como é possível ver no registro, o menino mexia no celular tranquilamente quando de repente um animal adulto entra pela porta do local.

As imagens mostram quando ele percebe a presença do animal, que passou a cerca de 30 centímetros dele, e rapidamente avalia como proceder.

Na sequência, ele levanta do sofá, ainda retira o celular que estava carregando da tomada, e foge em direção à porta e deixa o local trancado.

O caso aconteceu em março e voltou a viralizar recentemente nas redes sociais. O vídeo já conta com mais de 8 milhões de reproduções.

Ainda de acordo com as informações, uma equipe de resgate foi acionada para buscar o animal. Confira o vídeo: