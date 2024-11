Vídeo impressionante mostra boiada tomando conta de rua em Goiás e registro viraliza na web

Em um momento impressionante, vm vídeo flagrou a gigantesca travessia de uma boiada pelas ruas de uma cidade no estado de Goiás. No registro, é possível ver a rua totalmente tomada pelos animais e o peão demonstrando suas habilidades com os animais.

ANÚNCIO

O momento foi compartilhado pela página @agropecuaria_gf_machado, que detalhou: “Passando o gado 4h00 da manhã”.

Divulgado recentemente, o registro se tornou viral nas redes sociais e já soma quase 4 milhões de visualizações.

Como era de se esperar, a postagem também gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Uma pessoa comentou: “Esse chicote no ar que faz esse barulho para para os animais não sair fora do bando. Meu pai era vaqueiro no sertão e fazia isso”.

Outra comentou: “Meu sonho é ver pessoalmente uma travessia de Boiada”.

Uma terceira pessoa ainda disse: “Trabalho lindo, muito nobre, parabéns a esses bravos peões”. Confira o registro: