Mulher ‘encrenqueira’ é acusada de não pagar aluguel, roubar e ameaçar vizinhos em prédio residencial

Os moradores de um prédio residencial em Santiago, no Chile, vivem um verdadeiro drama com a presença de uma mulher que, além de não pagar aluguel, rouba e ameaça matar os demais moradores.

Como detalhado pelo site local 24 Horas, a referida mulher se instalou há três meses no 17º andar para viver gratuitamente em um apartamento junto a um homem.

Segundo os vizinhos e registros das câmeras de segurança, a acusada, identificada como Scarlett Elizabeth Silva Díaz, rouba roupas da lavanderia e encomendas que chegam ao prédio.

O apartamento pertence a um homem que o adquiriu no início do ano como segunda moradia e o alugou a um corretor de imóveis. No entanto, ele não reside no local, mas o subloca.

O inquilino fez seu próprio negócio com o apartamento, enquanto o proprietário recebe o pagamento do aluguel devido ao seguro de proteção. Contudo, de acordo com o contrato, o imóvel não pode ser sublocado.

O casal, além de roubar compras de supermercado do prédio, também pega roupas da lavanderia que ninguém consegue recuperar. Soma-se a isso a agressividade nas ações de Scarlett.

“Não só agressão verbal, mas também física. Eles tentaram esfaquear o auxiliar de administração, nos ameaçaram com facas e tentaram agredir os vizinhos”, relatou um dos moradores do prédio.

Por enquanto, o proprietário do apartamento aguarda os trâmites judiciais. O síndico do prédio já entrou com uma ação por danos à comunidade, e os moradores planejam apresentar uma queixa por usurpação.

Ainda segundo as informações, Scarlett também tem várias passagens pela polícia, por vários temas.

Com informações do site 24horascl