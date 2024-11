Vídeo flagra intenso trabalho dos bombeiros para capturar cobra de moto em local inesperado; veja o vídeo

Um vídeo flagrou o intenso trabalho de um grupo de bombeiros para capturar uma cobra em uma moto em um local totalmente inesperado.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais pela página @esperantina_da_depressao, é possível ver o momento em que três militares participam da captura.

Logo depois de abrir a parte frontal da Biz, um militar consegue retirar a cobra.

No entanto, não está claro como o animal foi parar neste local.

Vídeo flagra intenso trabalho dos bombeiros

Compartilhado no Instagram, o registro já conta com mais de 4 milhões de reproduções e gerou inúmeras reações dos usuários.

Uma pessoa desabafou: “Uma vez choveu tanto onde eu trabalhava que uma coral simplesmente estava na minha Biz! Acontece que eu só fui perceber ela quando ela se enrolou no meu braço (acho que a moto esquentou e ela subiu)! Eu fiquei em choque, passei uns dias sem coragem de ligar minha moto.”

Outra ainda disse: “Eu abandonava essa moto na hora.”

Uma terceira pessoa também contou algo parecido: “Tem uns 6 meses, achei uma no meu carro. Eu senti algo estranho no carro na noite anterior, mas não sabia ao certo o que era. No dia seguinte fui trabalhar e, quando estacionei, foi uma loucura! Chamamos os bombeiros. Enorme, ou seja, ela passou a noite dentro do meu carro na minha casa e ainda foi comigo no outro dia. Aproximadamente quase 2 metros, parece até brincadeira.” Confira o registro:

Com informações da página @esperantina_da_depressao