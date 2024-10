Reação rápida de mulher ao encontrar dois homens em uma moto viraliza e plot twist surpreende usuários

Uma reação rápida de uma mulher ao encontrar dois homens em uma moto viralizou nas redes sociais recentemente. No entanto, o plot twist da situação surpreendeu ainda mais os usuários.

Como é possível ver nas imagens divulgadas nas redes sociais, a mulher caminha tranquilamente por uma rua.

E do nada, aparecem dois jovens na motocicleta, que param na sua frente de forma surpreendente.

Sem pensar e em uma ação rápida, ela joga a bolsa dentro da casa ao lado.

No entanto, tratava-se apenas de dois moradores do local, que acabaram abrindo o portão e devolvendo a bolsa para a dona.

Flagrante se tornou viral nas redes

O vídeo que já conta com mais de 150 milhões de reproduções nas redes sociais gerou inúmeras reações dos usuários.

Uma pessoa comentou que passou por uma situação parecida: “Sou Ifood, cheguei na entrega em uma rua sem saída à noite. A mulher me viu descendo devagar, estava procurando o número, começou a gritar na rua. Fiquei sem reação, parei em frente à casa da entrega e gritei: ‘sou trabalhador’. Ela veio pedir desculpas. Depois desse dia, tenho medo de alguém pensar que vou roubar e pegar um tiro em mim. Já tive vários outros casos, porém esse me deixou com trauma.”

Outra também comentou: “No meu ver, acho que eles fizeram de propósito para parecer uma situação assim mesmo.” Confira o vídeo: