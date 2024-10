Jovem aplica ácido hialurônico no peito e resultado divide opiniões; veja vídeo

O especialista Maurício Nascimento, referência em harmonização corporal e facial, viralizou na redes sociais recentemente ao mostrar o resultado de uma aplicação de ácido hialurônico no peitoral de um paciente.

Como detalhado pelo site Metrópoles, o procedimento é realizado em clientes que procuram maior assimetria e definição na região.

No vídeo, é possível ver a aplicação do produto pelo especialista, juntamente com um resultado inicial.

Jovem aplica ácido hialurônico no peito e resultado divide opiniões

No entanto, o registro do resultado que já conta com quase 2 milhões de reproduções acabou dividindo opiniões.

Algumas pessoas consideraram o procedimento importante, enquanto outras acharam que não era uma boa opção.

Uma pessoa comentou: “Quem tem dinheiro para gastar deve fazer o que quiser, e talvez as críticas venham de quem não tem condições de fazer o mesmo. Será que a questão é apenas uma falta de oportunidade?”

Outra escreveu: “Prefiro ganhar na naturalmente que passar por estes procedimentos”.

Uma terceira ainda disse: “Não fica tão natural, mas cada um tem seu gosto”. Confira o vídeo:

