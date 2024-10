Casal surpreende com chá revelação utilizando caminhões e registro viraliza na web

Um casal viralizou nas redes sociais ao realizar um chá de revelação inesperado utilizando três caminhões.

Compartilhado no Instagram recenemente, os papais aparecem no vídeo em frente aos veículos, nos quais se lê “Miguel ou Heloísa”.

Como detalhado pelo site Metrópoles, em um dos caminhões está o nome “Miguel”. No outro, “Heloísa”.

Como é possível ver no registro, dois começam a andar lentamente, mas um ultrapassa o outro, confirmando o nome do bebê que está para nascer: Heloísa.

Após a revelação, uma nuvem de fumaça cor-de-rosa é lançada, e o casal se abraça em um momento cheio de emoção.

Na postagem, o casal escreveu: “E por aqui, mais uma vez o chá de revelação foi um pouco diferente. Te amamos, filha 🩷 Vem, Heloísa. #charevelacao #Scania #truck”.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 4 milhões de reproduções no Instagram e gerou inúmeras reações dos usuário. Confira o registro:

Com informações do site Metrópoles