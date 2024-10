Trabalhadora de supermercado desabafa e revela as coisas mais irritantes feitas por clientes ‘sem noção’

Um funcionário de uma rede de supermercados usou as redes sociais para compartilhar sua longa lista de frustrações quando se trata de atendimento ao público.

Postando no Reddit, o perfil confirmou que trabalha em uma loja Tesco Express no Reino Unido, como detalhado pelo site The Sun.

Em uma tentativa de “extravasar o ódio de alguma forma”, o funcionário compartilhou as “coisas que os clientes fazem e simplesmente não deveriam”.

De “não usar boas maneiras básicas” a “ignorar tudo o que eu digo durante a transação”, o funcionário estava claramente frustrado.

Não só isso, mas o trabalhador compartilhou sua raiva com os clientes que “falam ao telefone durante o pagamento”, “flertam” e “jogam dinheiro no balcão”.

Como se isso não fosse o suficiente, o funcionário também fica irritado quando os clientes “não pedem para embalar as compras”, mas, em vez disso, “jogam suas sacolas”.

Ele também não suporta quando os clientes que “deixam um produto refrigerado em prateleiras com temperatura ambiente”.

Apesar disso, o usuário do Reddit concluiu: “Eu realmente gosto do meu trabalho, eu prometo!”

Ainda de acordo com as informações, muitos colegas de trabalho da rede entenderam as frustrações dos usuários e foram aos comentários para compartilhar as coisas que não suportam nos clientes.

Com informações do site The Sun