Jovem recebe convite de casamento do ex e expõe mensagem inesperada na web

Um vídeo voltou a circular nas redes sociais recentemente, mostrando uma jovem sendo surpreendida por um convite de casamento inusitado de seu ex-namorado.

ANÚNCIO

Na postagem, ela exibe o convite enviado por WhatsApp, acompanhado de uma mensagem muito comprometedora.

Como detalhado pelo site Metrópoles, o noivo confessa ainda amá-la e diz que “deveria ser a gente”, provocando uma situação inesperada.

Compartilhada no ano passado no tiktok, a postagem já conta com quase 4 milhões de reproduções e também gerou inúmeras reações dos usuários.

“Tomara que alguma amiga da noiva veja e conte pra ela”, comentou uma pessoa, na época.

“Vai no casamento e grava tudo pra gente”, brincou outra internauta.

Atualização sobre o caso e grande repercusão

Em uma atualização sobre o caso, o perfil da postagem informou que a jovem acabou revelando à noiva sobre o convite.

Contudo, não ficou claro se a situação acabou afetando a cerimônia. Confira o registro: