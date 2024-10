Loja compartilha produto de beleza facial ‘milagroso’ e internautas notam detalhe revelador

Em um caso que viralizou nas redes sociais recentemente, uma loja compartilhou um suposto produto de beleza facial ‘milagroso’, mas a atenção dos internautas foi capturada por um detalhe inesperado.

Na publicação, a empresa descreveu: “FITA DE BANDAGEM PARA FACE. A fita lifting é usada para esticar a pele do rosto, eliminar flacidez, suavizar rugas, sulcos nasolabiais, eliminar estrias e queixo duplo. Para fazer o pedido, entre em contato com o número”.

No entanto, o que chamou a atenção não foi a qualidade do produto, mas uma suposta alteração no vídeo com a inclusão de filtros.

Com isso, sugerindo que a fita não funciona realmente como esperado.

Caso se tornou viral nas redes sociais

Uma pessoa comentou: “Pior edição de todos os tempos”.

Outra escreveu: “E com o elástico, a cor do cabelo dela também muda. Totalmente filtro”.

Uma terceira pessoa ainda comentou na postagem: “Tenho certeza de que há pessoas por aí que deixariam outras enganá-las assim. Gostaria que elas fossem cada vez mais repreendidas”.

O vídeo já conta com quase 8 milhões de reproduções no Instagram. Confira o registro: