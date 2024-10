Jovem corre ao hospital por cólica intensa e sai com bebê após descobrir gravidez silenciosa

Em uma situação inesperada que acabou viralizando recentemente, a jovem Aline Lucachece Lucas, de 18 anos, relatou nas redes os detalhes do dia que deu entrada no pronto-socorro de um hospital, em São Paulo, achando que estava com uma cólica muito forte, e saiu de lá com sua primeira filha.

Como detalhado pelo site Metrópoles, Aline só descobriu a gravidez no dia em que a bebê nasceu.

No TikToK, a jovem publicou um vídeo detalhando que havia entrado no hospital com dor e saído “com uma pulga aventureira de 48,5 cm que nem sabia que existia”.

Respondendo a perguntas de internautas, ela afirmou que não teve nenhum sintoma de gravidez.

“Eu não tive enjoo, não tive azia, não tive desejo, não tive nada. Minha vida estava normal. Eu continuei menstruando normal e também não tive barriga de grávida”, disse.

“Umas duas semanas antes, mais ou menos, que acabou inchando o meu abdômen e eu achei que era uma coisa normal porque não tinha absolutamente nada”, completoiu.

Ainda de acordo com as informações, ela chegou a fazer um teste de gradeviz de farmácia, que deu negativo. Confira o vídeo viral:

Com informações do site Metrópoles