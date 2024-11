Vídeo flagra momento impressionante em que polvo surpreende tubarão com ataque inesperado

Um vídeo flagrou o momento impressionante em que um polvo surpreende um tubarão com um ataque inesperado.

ANÚNCIO

No registro, compartilhado no instagram, é possível ver que a pressa passa próximo do predador tranquilamente.

Em segundos, o polvo com uma ação rápida, e aparentemente firmado em uma base, consegue capturar o pequeno tubarão, com os tentáculos.

No entanto, com muito esforço, a presa ainda tenta escapar da situação e acaba conseguindo, apesar da tentativa do polvo de seguir com o ataque.

O registro se tornou viral nas redes sociais e já conta milhões de reproduções.

A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Uma pessoa comentou: “Os peixes tudo sem acreditar no que está acontecendo”.

ANÚNCIO

Outra escreveu: “Eu queria entender o que está acontecendo mesmo”. Confira o registro:

Com informações da página @memesbrasil