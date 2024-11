Mulher faz compras no supermercado e encontra objeto que não deveria estar na sacola ao chegar em casa

Em um caso que se tornou viral, uma jovem fez compras em um supermercado e encontrou um produto totalmente inesperado ao chegar em casa.

ANÚNCIO

Por engano, a atendente do estabelecimento colocou a maquininha de cartão em uma sacola plástica, e a cliente, sem perceber, levou embora como se fosse parte da sua compra.

Compartilhado no TikTok, a jovem Luana Sena descreveu a situação: “No dia mais normal da minha vida”.

O registro viral já conta com mais de 2 milhões de visualizações nas redes.

A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários, por situações semelhantes.

Uma pessoa comentou: “Eu com TDAH, vendo uma cena comum do meu dia a dia”.

Outra escreveu sobre uma experiência parecida: “Já me aconteceu de colocar a maquininha dentro das compras de uma cliente. Era sábado, 18h, perto do horário de fechamento; eu estava exausta e não iria trabalhar no domingo, pela graça de Deus. Mas tive que gastar horas do meu dia para ir buscar a maquininha na pqp.”

Uma terceira ainda comentou: “Não julgo ela; já saí do mercado com a cesta de plástico em um braço e as sacolas no outro. No meio do caminho, percebi a cesta, tive uma crise de riso e o mico de voltar e devolver.” Confira o registro: