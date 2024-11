Motorista de aplicativo desabafa e revela ‘objeto’ nojento deixado por passageiro: ‘perdeu a noção’

Um desabafo de um passageiro de aplicativo de transporte viralizou recentemente nas redes sociais e gerou um grande debate. Por meio de um vídeo compartilhado no Instagram, é possível ver um suposto veículo de app sem o mínimo de limpeza esperado, o que acabou gerando a polêmica.

Na postagem, o passageiro descreveu: “Hoje peguei um 99, sinceramente fiquei com medo de me sujar dentro do carro”.

O vídeo, com quase 500 mil visualizações, acabou gerando inúmeras reações dos usuários.

Um condutor defendeu: “Isso tudo foi causado pelos passageiros; o único problema é que, às vezes, o motorista não tem tempo nem dinheiro para limpar. Se os passageiros fizessem o favor de não comer e beber dentro do carro, já ajudaria muito”.

No entanto, outro motorista considerou essa justificativa um absurdo: “Eu tenho capa de couro no banco e ando com um aspirador portátil no carro. Quando o movimento cai, eu aspiro e borrifo álcool com amaciante no carpete e nos bancos e passo um paninho – serviço de 10 minutos. Isso aí no vídeo é pura sujeira”.

Uma terceira pessoa disse: “Uma coisa é cobrar um valor baixo, outra é não ter higiene, são duas coisas totalmente diferentes”.

Desabafo de motorista de aplicativo

Nesta postagem, também surgiu um desabafo inesperado de outro motorista de aplicativo que deixou os usuários chocados.

O profissional afirmou que encontrou uma camisinha usada dentro do veículo: “Tem passageiros que também não ajudam; ontem deixaram uma camisinha usada no chão do meu carro! O pessoal perdeu a noção”. Confira: