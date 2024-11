Em caso inesperado, homem assalta mulher, tenta fugir ao escalar muro e cai dentro do quartel da polícia; veja vídeo

Em um caso inesperado, um homem assaltou uma mulher em via pública e, em seguida, pulou um muro para tentar escapar. No entanto, ele caiu dentro de um quartel da Polícia.

Como detalhado pelo site Mega, o caso aconteceu recentemente no Chile e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Segundo as informações, após cair dentro do local, o indivíduo, um homem de 31 anos, foi preso por agentes da Brigada de Investigação Criminal da PDI chilena.

No entanto, o pior ainda estava por vir. Minutos depois, a vítima entrou no mesmo quartel para registrar a denúncia do assalto.

“Assim que entrou, ela reconheceu o homem como o responsável por subtrair seus pertences”, revelou às autoridades.

Ainda de acordo com as informações, o criminoso havia roubado um par de fones de ouvido. As autoridades informaram que ele será formalmente acusado e passará por uma audiência de controle de detenção. Confira o flagrante:

Com informações do site Mega