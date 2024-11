Mulher expõe estratégia após traição do marido para transferir bens à filha e surpreende com desfecho inesperado

Uma mulher revelou sua estratégia após descobrir a traição do marido para transferir bens à filha, e surpreendendo com um desfecho inesperado. O caso foi compartilhado pela advogada Miriane Ferreira ao analisar a mensagem enviada por uma seguidora.

No texto, ela escreveu: “Fingi que perdoei a traição do marido com condição de passar a casa e o sítio para a filha com o usufruto meu. Depois pedi o divórcio, e ele afirmou que vai anular.” Na resposta, a advogada detalhou que não tem como anular. “Se ele assinou a doação, agora é da sua filha”, disse.

Ela ainda explicou: “Ele não tem direito nenhum.” Rapidamente, o caso acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários.

Uma pessoa comentou: “Melhor já ter garantido o que era da filha antes que ele passasse para outra.”

Outra escreveu: “Quantos homens se doendo! Lamentável normalizar a traição, reflexo do machismo enraizado. Por isso ficar só, contrair riquezas para si e desbravar o mundo é a melhor opção.” Confira: