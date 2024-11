Imagens flagram frentistas trocando garrafas cheias por vazias como parte de golpe durante manutenção de veículo

Encontrar um posto de confiança pode ser um grande desafio. E um vídeo flagrou o momento em que frentistas aplicam um golpe, trocando garrafas cheias por vazias durante a manutenção de um veículo.

Conforme detalhado pelo portal LeoDias, começou a circular nas redes sociais o flagrante que mostra tranbalhadores de um posto em Campo Grande, no Rio de Janeiro, enganando os clientes.

Os funcionários trocam as embalagens dos produtos vendidos, cheias, por recipientes vazios. Na gravação, é possível ver os homens manipulando quatro garrafas de aditivo.

No entanto, apenas uma delas é utilizada, enquanto as outras são substituídas por garrafas vazias, simulando que todo o conteúdo foi colocado no veículo, para cobrar o valor correspondente.

O caso gerou revolta nas redes sociais, provocando diversas reações. Um usuário comentou: “Que infeliz! Ele acha que vai enriquecer roubando 2 litros de aditivo!”.

Outro escreveu: “Um passo pra frente e dois pra trás, nunca sai do lugar pessoas assim”.

Ainda segundo as informações, eles foram identificados e indiciados por estelionato. A polícia tenta identificar novas vítimas dos golpistas. Confira o registro:

