Jovem que foi morta após ataque de pit bull dentro de casa teve ferimentos graves no pescoço e morreu antes de resgate chegar

Foram divulgados novos antecedentes do caso da tutora de um cachorro da raça pit bull, Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, que foi atacada e morta pelo animal em Cidade Ocidental (GO), no último domingo (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve ferimentos graves no pescoço, que provocaram uma grande perda de sangue, e morreu antes da chegada do resgate.

Como detalhado pelo site G1, Stefane estava em casa com a companheira e uma bebê de 4 meses, que saiu gritando por socorro aos vizinhos.

De acordo com os bombeiros, a companheira e a bebê não se feriram.

Uma moradora próxima chegou logo após o início do ataque e viu o momento em que o cachorro mordia a vítima no pescoço.

Segundo relatos, o animal não tinha histórico de agressividade, e vizinhos mataram o cão a pauladas para evitar novos ataques.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil já ouviu dois vizinhos e o caso seguirá sob investigação.

Com informaçõe do site G1