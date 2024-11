Mulher faz descoberta repugnante em comida de restaurante famoso e flagrante viraliza nas redes

Uma mulher compartilhou uma descoberta repugnante e nojenta ao pedir um pedaço de carne em um restaurante turístico na Austrália. O caso, que ocorreu no início do mês, acabou repercutindo nas redes sociais nos últimos dias.

Como detalhado pelo site ABC News, a situação ocorreu quando a mulher foi ao restaurante com seu marido e filho. No local, ela decidiu pedir um pedaço de carne avaliado em 42 dólares (cerca de R$ 250). No entanto, ao receber o prato, teve uma surpresa desagradável.

“Dei um zoom, observando o pedaço de filé, e pensei: Isso é realmente estranho, há coisas se movendo”, contou.

Embora seu marido tenha argumentado de que poderia ser algum tipo de molho, ao inspecionarem mais de perto, descobriram que o alimento continha vermes vivos.

Ao informar a situação a um funcionário do local, a mulher afirmou que ele tentou convencê-la de que os vermes vinham da salada e ofereceu trocar o prato, proposta que ela recusou devido ao nojo causado pela experiência.

Após a viralização do caso, o restaurante não emitiu declarações, mas garantiu que um inspetor independente realizou uma avaliação completa no dia seguinte à reclamação.

Ainda de acordo com as informações, por sua vez, o Conselho Municipal de Penrith e a Autoridade Alimentar de Nova Gales do Sul declararam estar investigando o incidente.

Com informações do site ABC News