Vídeo registra momento em que cadela pede socorro para policiais e mostra filhotes abandonados em caixa

Um vídeo emocionante registrou o momento em que uma cadela ‘pede socorro’ a policiais e mostra filhotes abandonados em uma caixa na rua, no Paraná.

Como detalhado pelo site G1, o animal surpreendeu os policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) que passavam por uma rua no Tatuquara, em Curitiba.

No registro, é possível ver parte do resgate emocionante. A cadela chega a receber carinho de uma policial, que logo depois coloca a caixa com os filhotes no veículo.

Ela estava abandonada junto com mais cinco filhotes.

Ainda de acordo com as informações, felizmente tudo terminou bem, e todos foram resgatados e adotados. Confira:

Com informações do site G1