Homem tenta malhar o pênis e acaba com anilha de 3kg presa no órgão Imagem: Pexels/Ivan Samkov

Um personal trainer indiano de 24 anos precisou realizar um procedimento cirúrgico no pênis após ficar com uma anilha de 3 quilos presa no órgão.

De acordo com ele, a ideia era fortalecer o membro, assim como ele malha o bíceps e o quadríceps.

O indiano, que não teve o nome revelo, inseriu o pênis ainda flácido através do orifício do objeto e começou a estimulá-lo para que o pênis ficasse ereto e ele conseguisse levantar o peso.

Contudo, ele sentiu uma dor leve e inchaço, mas segundo os médicos, ele ignorou os sinais e continuou a atividade.

O relato foi publicado por médicos na revista especializada Urology Case Reports.

LEIA TAMBÉM: Onda de calor: brasileiros viralizam com soluções para se refrescar

“Depois de algum tempo, quando a intensidade da dor e do inchaço aumentaram no pênis, ele tentou remover a placa de peso, mas não conseguiu. Ele entrou em pânico e decidiu visitar o médico”, disseram os profissionais.

O personal trainer foi diagnosticado com encarceramento peniano, também chamado de estrangulamento do membro.

Foram feitas algumas tentativas para retirar a anilha. Na primeira a equipe médica tentou deslizar a placa com um gel analgésico, mas não deu certo. Eles também tentaram medicamentos e esforços cirúrgicos para reduzir o inchaço.

Eles conseguiram retirar a placa com um outro método que aliviou o inchaço. O homem recebeu alta no dia seguinte.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Chefe de cartel sofre tortura e tem olhos arrancados depois de ser sequestrado por rivais

⋅ [Vídeo] Após homem morrer ao ser atingido por touro, Espanha volta a debater fim de eventos que utilizam o animal; imagens são fortes

⋅ Em despedida de solteira, mulher tem suspeita de ter sido drogada, mas acaba com outro diagnóstico