[Vídeo] Após homem morrer ao ser atingido por touro, Espanha volta a debater fim de eventos que utilizam o animal; imagens são fortes

Um homem de 61 anos morreu atingido por um touro enquanto participava de uma festa próxima à Valência, Espanha, no último domingo (24).

Segundo o g1, o chifre do animal acabou perfurando o pulmão e o fígado do homem, que morreu a caminho do hospital. Ele era diretor de uma multinacional de azulejos.

De acordo com a matéria, o acidente ocorreu no município de La Pobla de Farnals, a 18 quilômetros de Valência. Veja o vídeo a seguir.

ATENÇÃO! Imagens fortes:

Além do homem de 61 anos morto, outro ficou ferido e foi hospitalizado. Até o fim da segunda-feira (25) seu estado de saúde era estável.

A morte reacendeu a discussão sobre festas que utilizam touros, algo ainda cultural na Espanha.

Segundo um levantamento da ONG AnimaNaturalis, 22% das cidades e municípios têm alguma festividade oficial que incluem touros na programação no país.

Na segunda-feira (25), o grupo Pacma, que defende os direitos dos animais, fez um pedido ao governo espanhol e autoridades locais que reenviem aos Parlamentos pedidos proibindo o tipo de atividade.

“É hora de acabar com a barbárie das touradas e com a celebração destas cruéis celebrações com animais”, reivindicou o grupo, que também pediu “respeito à vítima e à família”.

Vídeo: hipopótamo ataca cuidador em zoológico na China

Outro vídeo envolvendo ataque de animais que está circulando a internet mostra um hipopótamo em um zoológico da China que atacou o cuidador que tentava separar uma briga.

Nas imagens, é possível observar o homem correndo para fora de um recinto fechado, mas ele acaba escorrendo e vê o animal se aproximando.

O ataque ocorreu no último domingo (24) no Zoológico Ecológico de Changsha, na província chinesa de Hunan. Ninguém ficou ferido.

Assista ao vídeo:

