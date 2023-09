Onda de calor: brasileiros viralizam com soluções para se refrescar

As altas temperaturas que atingem o Brasil nos últimos dias estão dando o que falar na internet. Com os termômetros chegando perto dos 40ºC, vários brasileiros buscaram soluções inusitadas para se refrescar e acabaram viralizando nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, um idoso viralizou após ter sua foto compartilhada pelo neto. Em uma tentativa improvisada de se refrescar, o homem decidiu utilizar uma caixa d’água e uma rede para tentar fugir do calor.

A imagem em questão foi publicada nas redes sociais pelo neto do homem, que contou como o avô decidiu criar uma forma de lidar com o calor do último final de semana. “Meu avô tomou medidas drásticas contra esse calor”, explica o neto na legenda.

Em pouco tempo, a publicação alcançou mais de 70 mil curtidas e recebeu diversos comentários exaltando a criatividade do idoso: “Esse cara vive em 2079″, comentou uma pessoa, ao que outra completou: “Ele fez sua própria Jeri, gênio”, fazendo alusão às praias de Jericoacoara.

meu avô tomou medidas drásticas contra esse calor pic.twitter.com/qwXgznkVvp — Teteu (@meudeusmatheus) September 24, 2023

Ventiladores inusitados

Outro registro que viralizou nas redes mostra uma jovem utilizando um ventilador e uma mangueira para se refrescar. Nas imagens é possível notar que a mangueira foi presa ao ventilador que, conforme gira, molha a jovem que descansa em uma rede.

não vai ter como, vou ter que aderir pic.twitter.com/eomYKCzqOV — emputecido (@oemputecido) September 24, 2023

E também teve brasileiro viralizando no Reddit ao compartilhar suas soluções para vencer o calor. Em um fórum dedicado a publicação de “gambiarras” e “soluções faça você mesmo”, um brasileiro compartilhou como criou um ventilador de mesa utilizando antigas peças de seu computador.

“Achei esses dois fans velhos de um cooler que eu usava. Liguei os dois em uma fonte de 9V e prendi com duas abraçadeiras no suporte do fone”.

Em pouco tempo o registro foi visualizado por diversas pessoas, que não perderam tempo e comentaram suas impressões sobre o ventilador de mesa improvisado.

“Cara, genial! Vou fazer essa também. Pelo menos não faz barulho a noite”, elogiou um comentarista.

Outro parece ter se inspirado na ideia e tentado repetir a criação por conta própria: “Fiz uma dessas pro meu irmão por na mesa do trabalho”.

Leia também: Frente Fria e ciclone extratropical viram o tempo no sul e em São Paulo