Um chefe de um cartel de drogas apelidado de ‘Comandante Fatso’ teve os olhos arrancados por membros de uma gangue rival. Depois, ele foi assassinado e desmembrado, como detalhado pelo site Daily Star.

De acordo com Borderland Beat, informações sugerem que ele é um dos principais membros do Cartel de Sinaloa na cidade de San Pedro Piedra, no estado mexicano de Zacatecas.

Surgiu uma imagem mostrando ele ainda vivo. Nele ele aparece limpo e sentado em um banquinho enquanto está algemado. Suas órbitas oculares estão inchadas e fechadas.

Outros registros foram compartilhados nas redes sociais esta semana mostrando o Comandante (como é conhecido em espanhol) sem camisa e sentado no chão com as mãos amarradas. Seu rosto e pescoço estão cobertos de sangue.

Acredita-se que Fatso tenha encontrado assassinos rivais do Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG), perto da cidade de Valparaíso.

Chefe de cartel sofre tortura e tem olhos arrancados depois de ser sequestrado por rivais

No entanto, Borderland Beat relata que ele foi transportado para o estado vizinho de Jalisco logo após as fotos serem tiradas. Lá ele foi morto, desmembrado e eliminado perto da cidade de Huejuquilla .

Ainda de acordo com as informações, Zacatecas é apenas um estado onde as duas maiores organizações de tráfico de droga do México – o CJNG e o Cartel de Sinaloa – continuam em guerra pelo controle de rotas lucrativas do tráfico.

Com informações do site Daily Star