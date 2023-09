Em despedida de solteira, mulher tem suspeita de ter sido drogada, mas acaba com outro diagnóstico

Uma noite de diversão em uma despedida de solteira em Edimburgo (Escócia) rapidamente se transformou em um pesadelo para Joanna Whitelaw. O que ela inicialmente suspeitava ser um caso de intoxicação por drogas revelou-se, na verdade, um AVC, como mostra o Mirror.

Na noite de 6 de maio, Joanna estava curtindo a despedida de solteira de uma amiga quando, de repente, seu corpo ficou "subitamente entorpecido" e sua visão embaçou. Preocupados, seus amigos a levaram para tomar um pouco de ar antes de a levarem para casa. No entanto, quando sua visão não retornou no dia seguinte e ela começou a sentir formigamento no lado direito do corpo, a jovem de 27 anos decidiu ir ao pronto-socorro.

Após exames de tomografia computadorizada não revelarem nada anormal, uma ressonância magnética (MRI) logo revelou que Joanna havia sofrido um AVC. Exames adicionais mostraram que o ataque foi resultado de um buraco não diagnosticado em seu coração, e os médicos agendaram uma cirurgia. Joanna, que trabalha como administradora de investidores privados, descreveu a notícia como um "grande choque".

"Era a melhor noite, brincando e me divertindo com os amigos", disse Joanna sobre a despedida de solteira. "Foi quando eu estava na boate e não me senti bem, pensei que tinha sido drogada. Eu sou uma pessoa saudável, vou à academia e corro regularmente."

Joanna acrescentou: "As luzes estavam piscando e eu pensei que estava brincando com meus olhos. Eu contei aos meus amigos e, quando saímos, um lado inteiro do meu corpo estava dormente. Eu não conseguia sentir minha bolsa no ombro e continuava perguntando se ela estava lá. Eu disse à minha amiga que estava vendo duas dela. Todos nós ficamos preocupados que eu tivesse sido drogada e eles me levaram para casa o mais rápido possível."

Na manhã seguinte, ela se levantou, "seguiu com seu dia" e até foi às compras, mas acabou tendo que ir ao hospital. "Quando acordei, a sensação tinha voltado ao lado direito, então achei que estava bem e que tinha dormido", disse ela. "Mas minha visão ainda não estava normal - eu não tinha visão periférica no olho direito. Eu ainda não me sentia bem, então fui para o pronto-socorro."

Durante sua estadia de três dias, Joanna fez uma ressonância magnética que encontrou um coágulo sanguíneo em seu cérebro, com resultados confirmando que ela havia sofrido um AVC no lado esquerdo do cérebro.

Joanna disse que não houve "sinais ou avisos", já que ela levava um estilo de vida saudável, fazendo exercícios seis vezes por semana e não fumando.

Ela voltou ao hospital em 29 de maio de 2023, para mais exames, quando os médicos descobriram o buraco em seu coração. Ela disse: "É de onde o coágulo se originou e viajou até o meu cérebro. Provavelmente eu já tinha isso desde o nascimento, e não apresentava sintomas até agora."

Em 9 de junho de 2023, Joanna passou por uma operação para fechar o buraco e desde então passou por uma sessão de fisioterapia e está tentando recuperar sua força. Ela estava planejando viajar para o exterior com as amigas para as férias, mas não pôde voar na época da cirurgia.

Joanna disse: "Os médicos me disseram que entre três e seis meses após um AVC é o período mais difícil, e gradualmente vai melhorando. Ainda não recuperei totalmente a sensação. Estou tendo que reaprender coisas como ir à academia - parece estranho. Sou muito sortuda por ter muito apoio ao meu redor. Só quero conscientizar as pessoas sobre os sintomas. Eu pensei que tinha sido drogada e, no dia seguinte, ainda não suspeitava de um AVC. Espero que isso possa ajudar outras pessoas a buscar ajuda médica rapidamente."