Vídeo: mulher encontra esposo com amante, se pendura em capô de carro e momento viraliza

Um vídeo registrado em Santiago de los Caballeros, na República Dominicana, repercutiu entre os internautas após uma mulher ser flagrada em cima do capô de um veículo no qual estaria supostamente seu esposo e a amante. A história compartilhada há alguns meses voltou a repercutir na web.

Nas imagens, é possível ver que a mulher, cuja identidade não foi revelada, tenta insistir de todas as formas, pedindo para que o esposo descesse do veículo, porém não obtém êxito.

E, além de não conseguir com que o marido abrisse a porta do carro, outro ponto chamou a atenção na gravação, que foi o momento em que o homem tenta deixar o local e sai com a mulher em cima do capô do carro.

Você também pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

De acordo com informações compartilhadas, a mulher teria flagrado o esposo no momento em que ele deixava um motel com a amante.

Não foram revelados detalhes do que aconteceu depois, porém a gravação divulgada mostra todo o momento do ocorrido inicial. Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

Professora reproduz áudio picante por engano durante festa com alunos e deixa todos espantados

O que era para ser apenas uma celebração com alunos em uma escola do México, repercutiu entre os internautas após uma professora reproduzir por engano um áudio picante. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Professora reproduz áudio picante por engano durante festa com alunos e deixa todos espantados Reprodução - TikTok - @club_calor_4_cienegas

Ao analisar a rápida gravação, pode-se acompanhar o momento em que pais e filhos estão aplaudindo a cerimônia, tranquilamente, quando são surpreendidos pela mensagem que diz (tradução adaptada devido ao conteúdo explícito): “Quero...