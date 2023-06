Noivo perde a linha no casamento e sua melhor amiga leva a culpa

Uma jovem ficou completamente chocada após ser acusada de estragar o casamento de seu melhor amigo. Segundo ela, que desabafou no Reddit após ser atacada pela noiva, foi tudo escolha do noivo.

Sem se identificar, a jovem, de 23 anos, conta que seu melhor amigo, ao qual chamou de Alex, foi a primeira pessoa a se aproximar dela quando ela se mudou para a América aos 11 anos de idade.

Crescendo juntos, ela sempre esteve próxima ao amigo desde o início do relacionamento dele com a noiva, e acreditava que isso não era um problema até que o casamento aconteceu.

“Eles começaram a namorar no primeiro ano do ensino médio e se casaram no último sábado. Eu nunca me considerei uma amiga da noiva dele, mas também nunca tivemos problemas antes”.

“O casamento foi lindo, divertido e tudo aconteceu sem problemas até o after party. Depois que as crianças estavam em seus quartos de hotel e tudo o que era importante já tinha acontecido, os noivos começaram a comemorar com seus respectivos grupos de amigos”.

Ela foi acusada de estragar tudo!

A jovem então conta que o noivo decidiu se juntar a ela e a seus amigos para um jogo envolvendo o consumo de bebidas alcóolicas.

“Depois de umas sete cervejas o estômago do noivo estava embrulhado e ele acabou passando mal. Eu e um outro amigo, que estávamos bem, o levamos para seu quarto, enquanto ele resmungava algo sem sentido e dizia que teve o melhor dia de sua vida”.

Achando que estava tudo bem, a jovem voltou para sua casa e se surpreendeu ao receber uma longa mensagem de texto enviada pela noiva.

“Ela disse que eu destruí o grande dia dela ao deixar seu marido bêbado, depois disse que ele se diverte mais comigo do que com ela e que ele deveria ter casado comigo, antes de me mandar para aquele lugar”.

“Eu nem respondi porque perdi a paciência. Foi ideia dele jogar e eu não tenho culpa por ter concordado e aceitado a sugestão dele. Mas desde então a irmã dela tomou a liberdade de me encontrar nas redes sociais e ficar me ofendendo”.

Leia também: Mulher perde a linha ao saber que seu noivo não foi convidado para um casamento

“A única coisa arruinada foram as calças do noivo que ficaram sujas! Meus amigos estão ao meu lado e me defendendo, e o próprio noivo diz que ela só precisa de um tempo, mas estou errada em achar que ela exagerou?”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, a decisão ruim foi do noivo, e não da jovem.

“Ficar bêbado a ponto de passar mal em seu casamento é uma escolha ruim, mas foi feita pelo noivo, não por você. Eu entendo a raiva da noiva, mas está direcionada para a pessoa errada”, comentou uma pessoa.

“Parece que os recém-casados têm coisas a resolver, principalmente com a noiva jogando sua raiva para cima de você”, finalizou outra.