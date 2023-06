“Não façam!”: Aeromoça viraliza com dá dicas do que nunca se deve fazer em uma viagem de avião

Uma jovem aeromoça espanhola faz sucesso na Internet publicando dicas do que os passageiros nunca deveriam fazer durante uma viagem de avião.

Em vídeo postado no Tik Tok, @aionasserrano diz: “Essas são algumas das coisas que você não deve fazer em aviões como passageiro ou que não recomendo.”

Veja os coneselhos da aeromoça para os passageiros de primeira viagem:

1 – Não acumular lixo: A aeromoça explica que muitas pessoa fazem isso para ajudá-los, mas não adianta empilhar diferentes tipos de lixo porque, em muitas companhias, eles são recicláveis, e fica mais difícil ainda separar.efefef

2 – Controle as crianças: “O avião não é um parque. Eu entendo perfeitamente que os voos para uma criança devem ser terríveis; claro que as crianças devem ser entretidas, exercitadas, etc. Você pode passear sem nenhum problema pelo corredor, mas o que não pode é ficar subindo e descendo o voo inteiro com a criança nas costas.”

Segundo a aeromoça, pessoas que ficam transitando com crianças pelos corredores atrapalham o trabalho dos comissários de voo e o atendimento aos demais passageiros.

3 – Não aperte o botão de emergência por qualquer motivo: “Pelo menos na minha empresa, o botão de emergência é para emergências. Você não pode ficar me ligando para trazer água e perguntar se vamos fazer Duty Free com o botão de emergência”, explicou a aeromoça.

4 – Não andar descalço: Ela não esclareceu o motivo dessa fica, mas afirmou: “Acredite em mim, não ande descalço no avião”.

Para aqueles que desconfiam de suas indicações, ela deixou algumas informações sobre seu currículo.

“Eu voo cerca de 21 dias por mês, três horas e meia para ir e outras três horas e meia para voltar. O menor avião que temos (na companhia aérea ) transporta cerca de 156 passageiros, sendo o médio 186 e o grande 225″. Somados, isso significa que ela e a equipe de comissários que trabalham com ela atendem a cerca de 7,8 mil passageiros por mês.