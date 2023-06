Professora reproduz áudio picante por engano durante festa com alunos e deixa todos espantados Reprodução - TikTok - @ivandqpg8jn

O que era para ser apenas uma celebração com alunos em uma escola do México, repercutiu entre os internautas após uma professora reproduzir por engano um áudio picante. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Ao analisar a rápida gravação, pode-se acompanhar o momento em que pais e filhos estão aplaudindo a cerimônia, tranquilamente, quando são surpreendidos pela mensagem que diz (tradução adaptada devido ao conteúdo explícito): “Quero chupar seu ***** como a última vez”.

Surpresos com a mensagem compartilhada, as pessoas que estavam no local se dividiram entre risadas e sons de impacto.

Não foram revelados detalhes com relação a qual o posicionamento adotado pela escola sobre o acontecido com a professora, mas, sobre o fato, as imagens por si só demonstram o acontecido.

Quer ver o vídeo que viralizou? Assista logo a seguir. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Mulher encomendou bolo para aniversário de 30 anos e recebeu algo IMPERDOÁVEL e MUITO estranho

Não são incomuns os casos em que pessoas optam por encomendar bolos para facilitar o processo de preparar uma festa de aniversário, não é mesmo? E, ao fazer isso, tais indivíduos esperam nada menos do que um prato saboroso e bonito esteticamente.

Mulher encomendou bolo para aniversário de 30 anos e recebeu algo IMPERDOÁVEL e MUITO estranho Reprodução - TikTok - @meganturner75

No entanto, o relato de uma mulher está mais uma vez para provar que nem sempre recebemos aquilo que desejamos. Para quem está curioso, a usuária do TikTok @meganturner75 mostrou o resultado de um pedido feito para celebrar seu aniversário.

Ao analisar a gravação, que desde que foi publicada já supera 2 milhões de visualizações, é possível ver um comparativo…