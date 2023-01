Sapo ‘monstro’ de 2,7 kg é encontrado e isso é o que se sabe desta história

Funcionários do Parque Nacional Conway, localizado no estado de Queensland, na Austrália, foram surpreendidos recentemente. Eles detiveram o veículo que conduziam após se depararem com uma serpente que bloqueava o trânsito, mas acabaram fazendo uma descoberta maior: um enorme sapo com 2,7kg.

Em declaração, Kylee Gray, guarda florestal e que fez parte do achado do grande “sapo-cururu”, disse: “Não pude acreditar no quão grande e pesado era. [...] Um sapo desse tamanho come qualquer coisa que caiba em sua boca, e isso inclui insetos, répteis e pequenos mamíferos”, afirmou.

Através de um comunicado, o Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland acrescentou que o anfíbio poderia bater um recorde como a espécie mais pesada já encontrada.

Afinal, o que aconteceu com o enorme sapo encontrado recentemente?

Segundo detalha o portal Meganoticias, o sapo-cururu foi submetido à eutanásia. Classificado pelo Parque Nacional Conway como um “monstro”, a entidade afirmou que seu corpo empalhado pode terminar no Museu de Queensland.

E então, ficou curioso e quer ver o registro com o momento em que o sapo foi capturado? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

En el noreste de Australia, una guardabosque encontró un sapo de caña, conocido también como sapo gigante. El animal pesa 2.7 kilos y es una de las especies más tóxicas para otros animales y considerado una amenaza para la fauna, por lo cual ha sido removido de la naturaleza. pic.twitter.com/plcNgUxQgw — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) January 20, 2023

