Frio abaixo de zero cola faz guaxinim ficar colado ao trilho de trem

Um pequeno animal sentado nos trilhos chamou a atenção dos funcionários de uma ferrovia em Cochran, na Geórgia, Estados Unidos, porque por mais que ele tentasse espantá-lo, não se movia.

Estava muito frio e a temperatura local beirava os 12 graus negativos, gelado demais para qualquer animal ficar parado sobre o metal e exposto à natureza.

Ao aproximar-se, Neil Mullis, de 35 anos, desvendou o mistério: era um pequeno guaxinim e ele não se movia porque estava colado ao ferro do trilho congelado, segundo contou ao Daily Mail.

O incidente ocorreu perto do Natal de 2022, mas só agora foi divulgado. Mullis tentou soltar o animal, mas viu que ele estava com os pelos das partes íntimas congelados com o trilho.

Nesses casos, somente o calor é eficaz para liberar a pele sem causar danos. “Eu derramei a água morna no traseiro dele enquanto um colega de trabalho usava uma pá para tentar soltá-lo”, disse. O trabalho para liberar o pequeno guaxinim demorou cerca de 5 minutos.

Apesar dos cuidados do funcionário, mechas de cabelos do testículo do guaxinim foram arrancadas e ficaram presas no trilho. O Guaxinim, assim que se viu livre, saiu correndo para o mato sem olhar para trás.

Os guaxinins são animais perfeitamente adaptados para viver em regiões geladas, com sua pelagem densa para protegê-los do frio, mas a presença do ser humano e o desmatamento os estão empurrando para as cidades, onde são completamente indefesos.

Os funcionários da ferrovia disseram acreditar que o pequeno guaxinim tenha sentado um pouco para descansar e a temperatura abaixo de zero tratou de ‘soldá-lo’ ao ferro. Se um trem passasse por ali naquele momento, ele não teria chances.