Vídeo: rato é filmado dentro de expositor de carnes em supermercado na cidade de Teresina

Um cliente flagrou um rato em um supermercado da cidade de de Teresina, capital de Piauí. Em vídeo postado pela conta ‘FalaTu Teresina’, no Twitter, é possível verificar o animal dentro do expositor de carnes.

“E esse flagra de agora pouco onde tem um rato dentro das partes das carnes de um supermercado muito famoso aqui em Teresina?”, escreveu o perfil. Segundo informações, os registros foram feitos na última segunda-feira (16).

De acordo com o site BHAZ, o supermercado fica em Areias, Zona Sul da capital Piauí. Em entrevista à TV Clube, o cliente responsável pelo vídeo, que não quis se identificar, informou que se aproximou do setor frigorífico do estabelecimento para realizar suas compras e notou o rato andando próximo às carnes.

E esse flagra de agora pouco onde tem um rato dentro das partes das carnes de um supermercado muito famoso aqui em Teresina pic.twitter.com/WGCuagAHee — FalaTu Teresina (@falatuteresina) January 16, 2023

Após o ocorrido, o cliente acionou a Vigilância Sanitária de Teresina. A TV local informou que agentes foram ate o local após a denúncia, mas o animal não foi encontrado. Devido à denúncia, o estabelecimento foi autuado. A empresa tem até dias para se defender.

LEIA TAMBÉM: Após ser solta da cadeia, Susane von Richthofen se muda de cidade; saiba qual o endereço escolhido

A matéria informou ainda que, até o momento da divulgação do texto, os responsáveis pelo estabelecimento ainda não haviam se pronunciado.

Comentários nas redes mostram preocupação e ironia

Após o vídeo ser publicado na página da cidade local, muitos usuários responderam preocupados com a situação, e outros ironizaram. Uma usuária comentou “Teresina tá tão fria que ele foi se esquentar dentro do freezer.” Outro se ‘sensibilizou’ com o rato e escreveu “Coitado, tá morrendo de frio” e ainda “Rato?! Pelo tamanho achei que era um gato.”

Além das brincadeiras, outras pessoas se preocuparam com a saúde. Um usuário respondeu “[...] Isso é questão de saúde pública.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Esses foram os comentários de estrangeiros e brasileiros após jovem argentina se impactar com vista de favela carioca

⋅ Sequência impressiona ao mostrar força e agilidade predatória de onça-pintada no Pantanal

⋅ Mulher não ajuda com o casamento da enteada para cuidar da arara de estimação