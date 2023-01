Esses foram os comentários de estrangeiros e brasileiros após jovem argentina se impactar com vista de favela carioca

Jovem argentina aluga apartamento para passar o Ano Novo no Rio de Janeiro e se surpreende com a vista para a favela Imagem: reprodução TikTok (@agustinatomee).

Um vídeo que já conta com mais de um milhão e meio de visualizações na plataforma TikTok causou diversos comentários de estrangeiros e brasileiros Nas imagens, é possível ver a argentina Augustina Tomé, de 21 anos, surpresa com a vista do seu quarto de hotel no Rio de Janeiro. Ela se hospedou no lugar para passar o Ano Novo na cidade, que é conhecida mundialmente como um dos melhores lugares para se passar o Réveillon. Porém, o que ela não sabia era que o lugar tinha a vista para uma favela.

É fato que esse tipo de construção já é conhecida pelos brasileiros, principalmente entre os moradores cariocas. Contudo, a jovem não imaginou que ficaria tão perto. No vídeo postado no dia 7 de janeiro ela escreveu “Quando você não vê o local onde vai alugar”.

Nas imagens, a jovem filma uma janela, enquanto sua amiga abre a cortina e mostra a vista para a comunidade. “Fiquei três noites no Rio lá. No começo eu tinha medo porque a gente não está acostumado, mas depois a gente se acostumou e ficou tudo bem”, disse Agustina a um site da sua terra natal.

Comentários preconceituosos e exaltando a favela

Entre os mais de cem mil likes e quase novecentos comentários, existem alguns que exaltam a beleza do Brasil e outros preconceituosos. Uma brasileira disse: “Bem vindo ao RJ e suas muitas faces”, com um emoji de coração ao lado. Uma outra, de forma irônica, comentou “a gringa parou na favela”. Uma outra argentina, aparentemente chocada, comentou “Irmã, você está na favela!” Outro usuário escreveu em espanhol “No Brasil, mas a que custo?” E uma outra argentina também disse “A melhor vista. Não há nada mais legal que uma favela”.

