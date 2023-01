Mulher não ajuda com o casamento da enteada para cuidar da arara de estimação

Uma noiva ficou decepcionada com a atitude de sua madrasta, que se recusou a ajudá-la com seu casamento e com o filho para ficar em casa cuidando de sua arara de estimação.

Conforme publicado pelo The Mirror, a madrasta foi até o Reddit para compartilhar sua situação e pedir a opinião de outros usuários sobre como agir.

Em seu relato ela explica: “Sou tutora de uma arara maravilhosa que foi resgatada. É uma ave linda, mas tem muitos problemas por ter passado por um lar abusivo. Ela esta comigo há 3 anos e desde que ela chegou não tirei férias ou fiz viagens longas pois seria perturbador para ela”.

“Ela desconfia de todas as pessoas e tem uma rotina muito bem estabelecida. Eu a amo profundamente e fico feliz em me sacrificar pelo bem dela”, conta a mulher.

“Conheci meu marido quando os filhos dele já eram crescidos, minha enteada tinha 16 anos. Quando ela se mudou para a faculdade, eu e ele nos casamos. Eu achei que nosso relacionamento era bom, mas pelo visto eu estava enganada”.

Ela foi criticada por se recusar a ajudar

Segundo a mulher, a enteada deve se casar em março e está envolvida com os preparativos do casamento.

“Ela está estressada porque quer um casamento tradicional e tem muita coisa para planejar. Eles moram fora do estado e recentemente ela pediu minha ajuda para algumas coisas. Ela também quer que eu passe um tempo com seu filho de 2 anos, mas eu precisei recusar e quando ela me questionou o motivo, contei sobre a arara”.

“Depois disso ela ficou nervosa e causou uma grande confusão. Ela disse ao pai que nunca teve uma figura materna e que eu nunca a aceitei como minha filha. Me sinto magoada com isso e sei que meu marido concorda com ela, mesmo ele não confirmando isso”.

Apesar de apresentar seus pontos, algumas pessoas a criticaram: “Parece que você está usando a arara como uma desculpa para se livrar de atividades que você não quer fazer. Você não quer se relacionar ou sair com a filha dele e o filho dela. Ela sabe disso, seu marido sabe disso, mas parece que você não sabe”.

Enquanto outras apoiaram: “Araras não são simples papagaios que qualquer pessoa pode alimentar e cuidar. Elas são um compromisso de 80 anos e geralmente se relacionam apenas com uma única pessoa. Pássaros em geral são sensíveis a qualquer mudança então se alguém não souber o que está fazendo, pode matar o animal”.

Felizmente, a situação foi resolvida: “Liguei para minha enteada e conversamos sobre a situação. Vou ajudá-la com o planejamento via Zoom. Espero que as coisas melhorem com o tempo”.