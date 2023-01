Para economizar, noivos pedem aos convidados que levem a comida para a festa

Um casal decidiu inovar em seu casamento com uma tentativa de economizar com os gastos. Para alcançar seus objetivos, os noivos pediram para os convidados levarem a própria comida para a festa e aceitaram serviços prestados pela comunidade como forma de presente.

Conforme publicado pelo The Mirror, o casal afirma ter economizado aproximadamente R$50 mil com a ação inusitada.

A noiva, Shelby Phelps, de 26 anos, e seu noivo, Garret, de 25, fizeram o pedido aos convidados que não pareceram se importar em auxiliar o casal. Com isso, eles conseguiram manter os gastos do casamento em R$3000, sendo que deste valor apenas R$250 foram gastos com o vestido da noiva.

“Todos se divertiram e não precisamos gastar milhares para ter o casamento perfeito”, afirma Shelby, que também contou com auxílio em outras áreas da comemoração. “Um amigo fotografou, o outro filmou e um terceiro fez um bolo de cenoura com cobertura de cream cheese”.

Além disso, madrinhas e padrinhos utilizaram roupas que já tinham em casa e a decoração do espaço foi feita com itens reaproveitados e flores colhidas no bairro do casal. “Utilizamos flores silvestres que encontramos pelo caminho”, afirma.

“Foi como um sonho”

Comentando sobre seu grande dia, a noiva relata: “Foi como se Deus tivesse nos presenteado com o dia mais lindo possível. Havia borboletas por toda parte e foi como um sonho. Nossa cerimônia durou apenas cinco minutos”.

“Acabamos fazendo uma festa na fogueira e, como era um espaço comum, contamos com a presença de algumas pessoas aleatórias que caminhavam pelo local e dançamos até o anoitecer”.

“Vivemos em uma comunidade fluvial, então dissemos aos nossos amigos que não queríamos presentes, mas deixamos o espaço aberto para todos mostrarem seus talentos. Caso quisessem, poderiam tirar fotos, fazer um bolo e tomar conta do cardápio da festa”.

