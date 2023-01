Registram sucuri escalando muro de casa e ciclista avisa visitante inesperada pelo interfone

Para muitos, a sucuri, conhecida como anaconda, é um animal visto apenas por imagens da Internet. No entanto, algumas pessoas tem uma maior chance de cruzar com a maior cobra do Brasil e a segunda maior do mundo por aí.

Um desses encontros aconteceu de forma inusitada em uma chácara, em Itápolis, no estado de São Paulo. No último fim de semana, o dono da propriedade foi surpreendido por um ciclista que passava pelo local e decidiu usar o interfone para avisar que uma sucuri enorme estava escalando seu muro.

De acordo com a Rádio Canoa Grande FM 90,7, o morador levou um susto e acionou a Policia Militar Ambiental, que fez a captura da sucuri em segurança. No entanto, antes de ser resgatada, a cobra chegou a passear por vários espaços da propriedade.

Como o animal não apresentava nenhum ferimento, foi solto em uma área alagada distante dali, voltando para o seu habitat.

Veja a imagem que se tornou viral nas redes sociais:

Reprodução (Rádio Canoa Grande FM 90,7)

Outra sucuri de grande porte foi flagrada também no bairro rural da Água Limpa, em Araçatuba. Um morador que passava pelo local conseguiu gravar o animal e divulgou as imagens para alertar os pais que deixam as crianças brincarem no local, conhecido como Brejinho.

O biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras no YouTube, comentou as imagens: “Ela é brava ou foi importunada”, refletiu quando o homem aparece cutucando a serpente com um galho.

O especialista evidencia que não existem casos oficiais de que sucuris se alimentaram de pessoas e que esse animal não ataca à toa, uma vez que elas se defendem quando se sentem ameaçadas.

Confira o vídeo da cobra a seguir e os comentários do biólogo: