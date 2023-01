Cliente é ‘convidado a se retirar’ de supermercado depois que funcionário não gostou de como ele realizava compras

Um caso chocante, envolvendo um cliente no Reino Unido, voltou a viralizar nas redes sociais recentemente.

Como informado pelo site The Mirror, um homem foi ‘convidado a se retirar’ de um supermercado depois que um funcionário não gostou da maneira como ele realizava compras.

No caso traumático, Matthew Scholes disse que visitou o estabelecimento comercial na Inglaterra para realizar suas compras como de rotina;

No local, ele diz que foi seguido por um funcionário com uma prancheta, que se aproximou dele enquanto pegava uma garrafa de bebida alcoólica e disse: “Já vimos você aqui antes” e “quero que você saia da loja agora”.

Após realizar uma reclamação na empresa, um e-mail enviado a ele pela Asda Executive Relations dizia: “Falei com a equipe de liderança da loja que me informou que não gostava da maneira como você comprava”.

A empresa disse que seus trabalhadores podem pedir aos compradores que saiam se suspeitarem de “comportamento de compra suspeito”.

Ainda de acordo com informações do site The Mirror, Matthew Scholes revelou que sente humilhado e confuso após o episódio traumático.

Matthew contou que o incidente teve um impacto muito negativo, já que fica constantemente atento se alguém está olhando para ele quando entra outros supermercados.

O homem de 49 anos, que trabalha em uma casa de repouso, ainda não detalhou se vai entrar na justiça contra a empresa, por danos morais. O caso aconteceu recentemente e voltou a viralizar nas redes.

Com informações do site The Sun