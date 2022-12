Trabalhadora revela ‘situação irritante’ que sempre ocorria no ambiente de trabalho e divide opiniões na web; você concorda?

Uma mulher que trabalhava em uma loja de festas revelou a coisa mais irritante sobre seu trabalho.

Kaelin utilizou seu perfil do TikTok para compartilhar um vídeo detalhando a conversa que ela tinha com os clientes diariamente, como detalhado pelo site The Sun.

Fingindo ser ela mesma e um cliente, Kaelin perguntou se os balões deveriam ser inflados, e o consumidor acabou recuando quando ficou sabendo do valor devido ao alto preço do hélio.

“Vou para casa e encher eu mesmo”, disse o cliente.

Ao que Kaelin respondeu: “Você sabe que o ar da sua boca não vai flutuar, certo?

“Quando você encher esses balões, eles vão ficar no chão, eles não vão subir no ar”.

“É claro que eles vão flutuar se eu os encher com a boca!”

Como Kaelin respondeu: “Não, eles não vão”.

Ela acrescentou na legenda do vídeo: “Em homenagem ao meu último dia neste trabalho, aqui está a conversa que tirou anos da minha vida”.

Com isso, a história acabou viralizando nas redes recentemente.

Algumas pessoas discordaram, afirmando que é necessário salientar as diferenças. No entanto, outros apoiaram.

“Senti a conversa do hélio na minha alma”, comentou uma pessoa no vídeo.

Ainda de acordo com as informações, outro usuário comentou: “Eu não sei te dizer quantas vezes eu tive essa conversa.”

Texto com informações do site The Sun