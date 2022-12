Pastor afirma que fez mulher emagrecer após esta oração; “As pessoas não vão te reconhecer”

Um milagre e uma transformação teriam acontecido? Para quem ficou curioso, esta é a história que repercutiu recentemente nas redes sociais, após Esteban Acosta, um pastor de Cartagena, na Colômbia, assegurar que fez uma mulher emagrecer depois de uma oração. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Nos vídeos divulgados no Twitter, é possível acompanhar um trecho do culto realizado no dia 16 de dezembro, no qual dentre as pessoas convidadas para passar pela suposta transformação corporal, está uma mulher, cuja identidade não foi revelada.

“Ao que crê tudo é possível”, afirma Esteban em um dos trechos divulgados na rede social.

“Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esta mulher diminua dois números. Declaro um milagre”, continua o líder religioso em outro momento. E, logo após a oração, além da mulher afirmar que supostamente teria perdido medidas corporais, ela mostra que a calça que está utilizando tem tecido sobrando.

Como muitos possivelmente esperavam, além da repercussão, o fato dividiu opiniões dos internautas. E você, o que acha que aconteceu? Veja a continuação os vídeos divulgados no Twitter. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse o link).

Esteban Acosta autodenominado apóstol; y su esposa,Lisbeth Bello convencen a sus fieles de hacer donaciones a cambio de favores religiosos: cuanto más dinero le den a Dios a través de ellos,más progreso tendrán en la tierra “evangelio de la prosperidad” 😭https://t.co/i9biMmkNF6 pic.twitter.com/RZTqxF2Bd8 — rafinmunoz (@rafinmunoz) December 24, 2022

Com informações do portal Meganoticias.

