Mãe se choca após filha dizer que seus presentes não eram ‘bons o bastante’

Uma mãe ficou completamente magoada depois de ouvir sua filha reclamar que não gostou da maioria de seus presentes de Natal. Segundo a mãe, a reclamação aconteceu mesmo após ela comprar grande parte dos presentes solicitados pela filha.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe foi até o Mumsnet para desabafar com os outros usuários do fórum sobre as declarações feitas por sua filha.

Ela ficou se sentindo arrasada ao ouvir a menina dizer que os presentes recebidos no Natal passado foram melhores do que os deste.

“Minha filha acabou de dizer que não gosta da maioria dos presentes e que este ano seu Natal não foi tão bom quanto o do ano passado”.

“Ela me disse que não está interessada no avião da Barbie, que o Papai Noel pegou o livro de história errado, que nunca pediu por Polly Pockets (sendo que fala nisso há meses) e que não gosta do conjunto de massinha”.

A mãe ficou completamente magoada

Desolada, a mãe passou a se questionar se realmente entendeu errado os desejos da filha ou se a menina está tendo uma atitude inadequada diante dos presentes recebidos.

“Eu realmente sou péssima em escolher presentes de Natal ou minha filha está agindo de forma ingrata diante dos presentes?” questiona a mãe.

Para os usuários da plataforma, as atitudes da menina é que precisam ser repensadas e repreendidas.

“Ela está agindo de forma ingrata. Mesmo que esteja direcionando as reclamações ao Papai Noel por não saber que na verdade é você quem compra os presentes, ela precisa aprender a apreciar o que recebeu”, afirmou uma pessoa.

“Eu tenho uma filha de sete anos e não consigo imaginá-la dizendo coisas deste tipo. Minha filha não pediu nada de presente, então tentamos surpreendê-la”, comentou outra mãe.

“Tente entender os motivos que a levaram a dizer isso, talvez ela só esteja cansada? Eu ficaria ofendida em uma situação destas”, finalizou outra.