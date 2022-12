Cansada de presentes ‘impensados’, mulher devolve todos os presentes de Natal

Uma mulher foi duramente criticada após decidir “fazer um protesto” sobre os “presentes de Natal impensados”. Segundo relato, ela devolveu todos os presentes comprados para seus familiares e decidiu gastar o dinheiro com ela mesma.

Orgulhosa de seus presentes personalizados e pensados para cada familiar e amigo, a mulher decidiu ir a extremos para mostrar a eles que não está contente em receber “presentes padronizados” quando é sua vez de ser presenteada.

Conforme o The Mirror, ela desabafou sobre o caso no Reddit, mas não foi poupada de diversas críticas: “Sempre me esforço na hora de presentear meus amigos e familiares. Escuto seus hobbies, interesses e desejos. Tudo para garantir que os presentes sejam significativos. Fico feliz em ver a felicidade deles ao abrir um presente que gostam”.

“O problema todo é quando chega minha vez de abrir os presentes e eu me deparo com fones de ouvido de uma marca qualquer e muito pior do que os que eu já tenho, em cores que todos sabem que eu detesto”, conta a mulher.

“Em outros casos, ganho sabonetes faciais que nunca poderei usar por ter problemas de pele sensível, velas que não posso usar por ter alergia e até canecas com memes estranhos que não fazem sentido para mim”.

Ela está cansada!

Cansada de precisar armazenar os presentes indesejados até que possa doá-los o que os jogue fora, a mulher afirma ter tentado mostrar aos parentes como exatamente poderiam presenteá-la de forma efetiva.

“Enviei uma lista para todos e meu marido disse que estava animado para embrulhar meus presentes. Achei que dessa vez ele tivesse algo da minha lista, mas encontrei doces, chinelos baratos que eu nunca usaria, uma bolsa para guardar maquiagens com uma citação (que eu detesto) e um par de luvas”.

“Eu fiquei desanimada com isso, percebi que nunca vou ter a mesma alegria de abrir um presente e ficar impressionada com o cuidado na escolha. Eu então devolvi o presente de todos e disse que não precisavam me trazer nada porque eu não teria dinheiro para retribuir”.

“Devolvi todos os presentes e gastei o dinheiro com presentes para mim. Comprei os itens da minha lista, coloquei na árvore com uma etiqueta ‘de mim, para mim’ e agora todos dizem que eu os decepcionei e que sou mimada por fazer isso”.

Leia também: Mulher é chamada de egoísta após se recusar a devolver um presente de Natal

“Estou apenas garantindo que vou receber o que eu quero e isso pode até mesmo se tornar a minha própria tradição de Natal”, finaliza a mulher.

Para grande parte das pessoas que comentaram sua publicação, ela agiu corretamente, mas para outras ela exagerou.

“Eu entendo sua situação, minha mãe sempre me presenteia com livros de Sudoku porque sabe que é um dos meus passatempos favoritos, já meu marido me deu uma cortina de chuveiro com um tapete combinando. Fiquei desapontada. Não precisa ser caro para ser significativo”, afirmou uma pessoa.

“Você tirou toda a diversão do Natal. Não é sobre presentes, é sobre passar tempo com a família. É o pensamento que conta e eles fizeram isso, você não pode esperar receber sempre algo que goste”, comentou outra pessoa.