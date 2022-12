Mulher é chamada de egoísta após se recusar a devolver um presente de Natal

Uma mulher ficou completamente indignada depois que uma amiga exigiu que ela devolvesse o presente de Natal que recebeu pois ela “decidiu que ficaria com ele”. Segundo relato, feito no Reddit, as duas chegaram a discutir por conta da situação.

Conforme o The Mirror, a mulher decidiu contar sua história por meio de um desabafo: “Perguntei a Amy, minha amiga mais antiga, se ela queria algo específico de Natal. Queria dar um presente a ela, mas queria ter certeza de que ela ia gostar do que quer que fosse”.

“Ela disse que tinha um cobertor aquecido e que queria um novo já que a estampa do antigo não combinava com seu novo quarto. Ela disse que queria um que tínhamos visto juntas e que aquele combinaria melhor com seu quarto”, conta a mulher.

“Era caro para o meu orçamento, mas ela é minha melhor amiga e eu queria dar algo legal para ela. Além disso, ela também disse que ia me dar seu cobertor antigo porque eu gostei da estampa dele e ela teria um novo para substituí-lo”.

Ela pediu de volta o cobertor antigo!

Seguindo com seu relato a jovem conta que deu o novo cobertor para a amiga, recebeu o antigo e as duas seguiram felizes por alguns dias até que uma ligação mudou tudo.

“Amy me ligou pedindo o velho cobertor de volta porque o novo não aquece tanto quanto o antigo e ela já se cansou da estampa. Ela disse que eu deveria devolver o cobertor antigo porque ainda era ‘tecnicamente’ dela”.

“Ela ainda disse que ia guardar o cobertor novo no armário ou vendê-lo mesmo sabendo o quanto estourei meu orçamento para comprá-lo. Não fiquei feliz em ouvir isso ainda mais seguido dela dizendo que sou egoísta e que ‘roubei’ seu cobertor aquecido por saber que o novo não era tão bom”.

Leia também: Esposa é criticada por não convidar a família do marido para o aniversário dele

“Depois disso ela ainda me disse para dirigir por meia hora até sua casa em um caminho perigoso e durante uma tempestade de neve. Ela queria que eu levasse o cobertor já que era perigoso para ela vir buscar! Para completar, a mãe dela me ligou e me disse que sou uma amiga ruim e que a filha dela está passando frio porque eu peguei o cobertor dela”, conta.

Para outros usuários do Reddit, ela não deve devolver o cobertor. “Ela está pedindo um presente que ela te deu e ainda reclamando do que você deu para ela”, afirma uma pessoa.

“Você não tem culpa se ela não gostou do cobertor que ela mesma escolheu e que você deu a ela”, comentou outra pessoa.