Esposa é criticada por não convidar a família do marido para o aniversário dele

Uma mulher afirma ter se tornado alvo de ligações ofensivas feitas pelos familiares de seu marido após se recusar a convidá-los para a festa de aniversário do homem. Conforme o relato feito por ela no Reddit, o casal teve motivo para não estender o convite aos familiares do homem.

De forma anônima a mulher relata que recentemente recebeu diversas ligações ofensivas dos parentes de seu marido depois que eles souberam que não foram convidados para a festa de aniversário do homem.

Ao que tudo indica, a relação entre o casal e os parentes dele se tornou complicada depois que eles proibiram uma das irmãs do homem de ficar em sua casa devido ao comportamento dela.

“Nós proibimos uma das irmãs do meu marido de ficar em nossa casa. Ela é bagunceira e detesta crianças. Como temos cinco filhos nós decidimos optar por não permitir sua presença aqui. Isso fez com que os pais e irmãos dele passassem a me detestar”.

“Quando fomos planejar o aniversário dele eu percebi que não tinha sentido em convidá-los para uma festa na minha casa onde eles me tratariam como lixo, então decidi dar uma festa para ele, seus amigos e minha família. Ele estava ciente de que não convidaríamos seus parentes e que ele poderia fazer isso no dia seguinte, caso quisesse”, conta.

Ela está sendo criticada por todos!

Diante da situação, a mulher conta que seu marido concordou com o proposto por ela e ficou grato por ela ter preparado comidas e bebidas para a festa do dia seguinte, mas os pais dele não pensaram da mesma forma.

“Depois da festa eles passaram a ligar para me ofender e afirmaram que eu ‘arruinei o relacionamento deles com meu marido’. Eu não acho que seja verdade, eu só estabeleci limites e pensei na minha sanidade já que estou prestes a dar à luz ao nosso sexto filho”, conta.

Leia também: Mulher se revolta após marido bloquear um amigo em seu telefone sem autorização

“Aparentemente meu marido compartilha desse pensamento, eu conversei com ele e ele disse que não queria me incomodar com isso, mas que não quer que eu continue brigando com a família dele. Ele disse que pediu aos parentes para me pedirem desculpas, mas não acredito nisso. No final, estou mal com toda a situação”.

Para os usuários do Reddit, ela apenas manteve suas convicções e agiu corretamente: “Sua casa suas regras. Você não agiu de forma errada com eles e apenas conseguiu provar que está certa”.