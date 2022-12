Mulher se revolta após marido bloquear um amigo em seu telefone sem autorização

Uma mulher ficou chocada com a atitude de seu marido, que decidiu bloquear o contato de um dos amigos dela sem sua autorização. Segundo relato, ele queria que ela “se concentrasse em sua amizade de quinze anos com o ex-marido do homem”.

Compartilhando sua história no fórum online Mumsnet, ela teve o relato compartilhado pelo The Mirror e rapidamente acabou viralizando.

De forma anônima a mulher explica que o marido está “levando as coisas ao extremo” na tentativa de evitar um possível desentendimento entre ela e seu melhor amigo, o qual conhece há 15 anos.

“Sou amiga de ‘Bill’ há 15 anos, ele teve um relacionamento de cinco anos com ‘Francis’ e neste tempo nos tornamos bons amigos”, explica a mulher.

“Eu e meu marido estamos juntos há 3 anos e nós quatro passamos a sair juntos. Recentemente Bill e Francis se separaram e definitivamente não foi uma separação amigável”.

O marido tomou partido

Segundo a mulher, quando soube da separação de seus amigos ela pretendia manter a amizade com os dois já que o relacionamento passado deles não “exclui a amizade” que ela tem com os dois.

“Meu marido trabalha com Bill que, aparentemente, está reclamando de eu continuar tendo contato com Francis. Eu me mantive neutra nessa história. Se Francis reclama de Bill, eu digo para ele parar porque somos bons amigos, e o mesmo se for Bill reclamando de Francis”.

“Para mim um divórcio não acarreta na perda de um círculo de amigos, sou da opinião de que posso ser amiga de todos da melhor forma possível”, revela a mulher.

Leia também: Esposa é chamada de desumana por proibir o marido de ir ao funeral da ex-mulher

“Recentemente peguei meu marido bloqueando o número de Francis no meu telefone para ‘fazer um favor a Bill’. Isso me fez parecer uma pessoa horrível e ele pensou que eu o estava ignorando. Estou errada em ficar irritada com meu marido? Ele está certo em ‘proteger’ minha amizade?”.

Para os usuários da plataforma, a situação é complicada já que os dois lados tem pontos de razão.

“Acessar seu telefone e bloquear alguém sem sua permissão não é correto. Se você não o tivesse pego no flagra você e outras pessoas poderiam ter se magoado”, comentou um usuário da plataforma.

“Isso seria o fim do relacionamento para mim. É controlador e assustador”, afirmou outro. “Consigo ver o lado dos dois, então não tenho como opinar”, finalizou um terceiro.