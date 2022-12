Mãe é proibida de amamentar o filho na casa dos pais de seu marido

Uma mulher está passando por uma situação extremamente delicada envolvendo os pais de seu marido. Segundo relato feito no Reddit, ela foi proibida de amamentar o filho na casa de seus sogros.

Conforme conta o The Mirror, a mãe, que permaneceu anônima, conta que não foi a primeira vez que ela e seu marido foram alvos de comentários ou ações intimidadoras dos pais do homem.

Durante uma viagem para celebrar as festas de fim de ano, o casal acabou ficando hospedado na casa dos pais do homem. Apesar de ter um histórico de comentários “agressivos, intrusivos e desnecessários” feitos pelos sogros, a mulher decidiu relevar e dar uma segunda chance à família de seu marido.

No passado, eles chegaram a discutir sobre o fato deles alternarem a amamentação do neto com a oferta de fórmulas para bebês. Para os avós paternos da criança, ela e o marido deveriam “escolher apenas uma forma de alimentar o bebê”.

Antes de viajar, a mulher conta que recebeu uma ligação do sogro a proibindo de amamentar o bebê em qualquer espaço da casa deles que não fosse o banheiro ou o quarto de hóspedes no andar superior da casa.

“Na hora acabei concordando apenas para não ser julgada, mas desde que cheguei eles ficam insistindo que eu não devo amamentar já que meu filho ‘claramente prefere’ a fórmula”, conta.

Ela se sentiu forçada a alimentar o bebê com a fórmula

Seguindo com seu relato, a mulher afirma ter ficado chateada com a situação e cansada de sempre precisar subir ou se esconder no banheiro para amamentar o filho.

Ao notar que ninguém estava em casa, ela decidiu rapidamente amamentar o filho no lugar em que estava descansando, mas rapidamente foi surpreendida pelo sogro com diversas ofensas.

“Ele e minha sogra começaram a gritar comigo por deixá-los desconfortáveis e me chamaram de egoísta. Fiquei chateada e liguei para minha mãe que na mesma hora se ofereceu para pagar minha passagem e a do meu filho, mas a do meu marido ela se recusou a pagar por julgar que ele tinha uma parcela de culpa por não ter me apoiado”.

Após aceitar a oferta de sua mãe, a mulher afirma que o marido a culpou por “não ter respeitado as regras da casa”, mas ao mesmo tempo não a culpou por ir embora o que a fez questionar suas atitudes.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente já que os sogros estavam claramente tentando manipulá-la para parar de amamentar o bebê.

“Normalmente você deve seguir as regras da casa, mas seus sogros estavam claramente querendo que você parasse de amamentar seu filho para alimentá-lo exclusivamente com a fórmula como eles querem”, comentou uma pessoa.

“Eles não podem te forçar a escolher a alimentação do seu filho pelo fato de que eles consideram a fórmula melhor. Esta regra era proposital para te envergonhar e manipular”, afirmou outra pessoa.