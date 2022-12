Mulher tenta impedir a amiga de dar ao filho um nome ‘horrível e assustador’

Uma mulher ficou completamente assustada ao ouvir os planos que a amiga tem a respeito do nome de seu primeiro bebê. Segundo ela, as escolhas são, no mínimo, “assustadoras”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher utilizou um tópico do Reddit, específico para discussões sobre nomes de bebê, para pedir a opinião de outros usuários sobre as escolhas feitas por sua amiga.

Tentando fazer a amiga mudar de opinião, ela afirma que a primeira escolha de nome é algo “completamente fora do comum” e “assustador”, enquanto a segunda é “mais aceitável”, mas ainda assim um tanto quanto inusitada.

“Minha amiga está pensando seriamente em chamar seu filho de Mortimer. Não, não é um nome comum e muito menos um nome de família. Eu realmente não entendo de onde ela tirou essa ideia pois parece tão assustador e tão antigo”.

“Sua segunda opção de nome é Neville, ainda não é algo que me agrada, mas é relativamente melhor do que Mortimer”, conta a mulher.

Ela conquistou a simpatia dos outros usuários

Em pouco tempo, diversas pessoas decidiram compartilhar suas mensagens de apoio e sugestões para ela conversar com a amiga sem desrespeitá-la.

Enquanto muitos afirmaram que Mortimer é um nome capaz de causar arrepios, outros disseram que Neville apenas faz referência ao personagem da saga Harry Potter.

“Mortimer definitivamente me lembra de velhos rabugentos e personagens do mal. Neville grita Harry Potter por onde passa. Para mim, são dois nomes desalinhados e que passam a sensação de uma pessoa mal-humorada”, comentou uma pessoa.

“Quando você fala Mortimer eu só consigo pensar em um idoso usando um terno antigo e uma cartola completamente coberta por teias de aranha. Seu corpo range como um sótão assombrado conforme ele se move e ele tem um corvo de estimação”, diz a narrativa criada por outra pessoa.

“Neville sempre terá ligação com Harry Potter, mas é definitivamente melhor que Mortimer”, finalizou uma terceira.