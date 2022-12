Mulher recebe ‘cobrança por estadia’ após passar três noites na casa da cunhada

Uma mulher ficou completamente irritada depois de receber uma cobrança pela estadia na casa de sua cunhada durante o Natal. Segundo relato, apesar de ficar hospedada no local ela foi a responsável pela cozinha e limpeza durante os três dias de comemoração.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher desabafou em um tópico do Mumsnet, um fórum online dedicado a assuntos relacionados à família.

De forma anônima, ela conta que recebeu uma fatura cobrando 200 libras, aproximadamente R$1200 pela estadia de sua família na casa da irmã de seu marido.

“Ele tem 3 irmãs e este ano uma delas decidiu receber a todos para a festa de Natal. Apesar disso, eu fiquei responsável por cozinhar e limpar. Ela estava se recuperando de uma lesão e me ofereci para ajudar”.

“Nós ficamos na casa dela entre os dias 23 e 26 de dezembro, e tudo o que consumimos foi pago por nós. Cada família comprou seus mantimentos e refeições para levar sem causar prejuízos aos anfitriões”, conta a mulher.

Ela ficou revoltada com a cobrança

Tudo ia bem até que na manhã do dia 27 a mulher se surpreendeu ao receber um e-mail da cunhada, no qual ela encaminhava uma fatura cobrando pela “hospitalidade”.

“Ela enviou uma fatura cobrando pela ‘hospitalidade’ durante o Natal! Eu entendo que hospedar a família é algo grande, mas não esperava que ela nos cobrasse por isso”.

“Meu marido quer pagar para ela ficar quieta, mas eu quero pedir a ela que me devolva o troco pelas horas que passei preparando o jantar de Natal e limpando”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, ela realmente deveria seguir com este plano de ação. “Acho que você deveria dar a ela uma lista com os valores detalhados dos seus serviços”, comentou uma pessoa.

“Você também deve enviar uma cobrança para ela. Liste tudo o que você fez e responda o e-mail”, comentou outra.

“Eu não pagaria nada! Você ajudou mais do que era necessário. Ignore o e-mail dela e fique em sua casa nos próximos anos”, finalizou uma terceira.