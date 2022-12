Vizinhos enviam um bilhete reclamando do barulho na noite de Natal

Uma mulher ficou completamente revoltada depois que sua mãe recebeu uma série de reclamações dos vizinhos por conta da visita dos netos em sua casa para as festividades de fim de ano. Segundo ela, o morador ‘miserável’ do andar de baixo fez questão de deixar um bilhete reclamando do barulho feito pelas crianças durante a visita.

Conforme conta o The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit, onde compartilhou um desabafo com os demais usuários da plataforma. De forma anônima, ela revela que estava visitando a mãe pela primeira vez em 8 anos.

“Nós moramos no Canadá e viemos à Glasgow para visitar meus pais durante o Natal. Minha mãe está fazendo tratamento contra um câncer e quisemos trazer os netos para ela conhecer. Meus filhos têm 8, 6 e 1 ano”, conta a mulher.

“Durante a primeira visita nós fomos jantar com eles e passamos 3 horas em sua casa, quando saímos havia uma nota desaforada deixada pelos moradores do andar de baixo. Eles reclamaram que meus filhos são barulhentos e estavam atrapalhando seus estudos”.

Diante da situação, os pais da mulher pediram a ela para relevar e não conversar com os vizinhos mesmo que ela tivesse vontade de fazer isso para explicar a situação deles.

As coisas pioraram no dia do Natal

Seguindo com os planos da família, a mulher, seu marido e filhos retornaram para a casa de seus pais para celebrar o Natal em família, mas em pouco tempo foram surpreendidos com batidas na porta e presença dos vizinhos, reclamando novamente do barulho.

“O ‘aluno exemplar’ reclamou que não estava conseguindo se concentrar em seus estudo por causa dos passos dos meus filhos, depois ele nos deu uma lista de dias e horários em que poderíamos fazer barulho”.

“Precisei me controlar e tentei explicar educadamente a situação dos meus pais e o motivo de estarmos visitando eles naquela data em específico, também sugeri que ele fosse à biblioteca se queria estudar sem ruídos, mas ele afirmou que ‘fica longe e não tem comida’. Espero que ele não reclame novamente”, finalizou a mulher.

Para os usuários do Reddit, é difícil entender quem está errado na situação já que os dois lados têm pontos contra e a favor.

“Nesta época do ano, se você mora em um apartamento, é esperado precisar lidar com alguns barulhos e ruídos. Eles estão sendo irracionais de reclamar sendo que é algo pontual e passageiro. Concentre-se no motivo que te trouxe até aqui”, afirmou uma pessoa.

“Entendo que é Natal e que as crianças só querem se divertir, mas se você não tem filhos isso se torna apenas um barulho invasivo do qual não pode escapar em sua própria casa”, comentou outra pessoa.