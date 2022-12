Grávida da à luz na rua e criança bate cabeça no chão no Rio de Janeiro

Uma mãe deu à luz a poucos quarteirões do hospital em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, em plena calçada, após a internação dela ter sido recusada pelo hospital municipal Rocha Faria, que alegou que ela não estava em “fase ativa de trabalho de parto”, segundo noticiou o Jornal Extra.

Andreia da Silva Santos, de 38 anos, chegou ao hospital com dores e contrações com intervalos de 15 minutos, segundo o encaminhamento de seu médico, na 39º semana de gestação, acreditando que iria para o hospital para ter o bebê.

Segundo a filha mais velha de Andreia, que acompanhava a mãe, ela deu entrada no hospital, deram remédio para dor, fizeram exame de toque, escutaram o coração do nenê e a mandaram de volta para casa dizendo que o parto ocorreria somente mais tarde, contou Flávia. Ela disse também que a mãe recebeu encaminhamento ao hospital porque sua gravidez era considerada de risco, devido a um quadro de hipertensão durante a gestação.

Mas a mulher, que mal conseguia sentar devido às dores do parto, acabou dando à luz no calçadão, quase em frente ao hospital. “Meu irmão chegou a bater a cabeça no chão”, disse Flávia.

LEIA TAMBÉM: Mãe é proibida de amamentar o filho na casa dos pais de seu marido

Algumas horas após ser dispensada, Andréia voltou ao hospital, com a criança no colo desta vez, levada por uma equipe do SAMU. Mãe e bebê foram atendidos e não correm risco.

A diretoria do hospital emitiu um comunicado por meio da Secretaria municipal de Saúde do RJ informando que a paciente deu entrada na unidade às 14h30 de segunda feira e foi submetida a exames clínicos que evidenciaram que ela não estava na fase ativa do trabalho de parto, e ela foi liberada com as devidas orientações.